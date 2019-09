Achtste editie Horecabeurs Noord Nederlands in Martinikerk

De organisatie belooft een stampvol en spetterend dagprogramma met ook enkele nieuwe onderdelen, zoals de Bier & Spijsstraat. Bier wordt steeds vaker toegevoegd of gecombineerd met hapjes of complete maaltijden, met bier kan je dan ook alle kanten uit. In de nieuwe bier & spijsstraat ontmoeten bezoekers brouwers die alles kunnen uitleggen over de meest uiteenlopende bier- en spijscombinaties. Van tips, tot proeven en ontdekken welk bier het beste matcht bij een gerecht of borrelhap.



Belevingstafel



Ook nieuw is de Belevingstafel, een tafel waaraan beursbezoekers via koptelefoons gratis mini-masterclasses kunnen volgen van standhouders. De gasten worden daarbij meegenomen in het verhaal van de standhouder. Van Theesommier tot Baristaschool en van Cocktail tasting naar personeelsbinding en het proeven van de nieuwste frisdranken.



Veiling Lokaal Kilo’s Schuiven



Bezoekers van de beurs kunnen op de veiling van ‘Lokaal Kilo’s Schuiven’ bieden op de streekproducten van boeren en tuinders uit de omgeving en kennismaken met deze veelzijdige ondernemers. Op het gebied van voedsel wordt vertrouwen steeds belangrijker. Mensen vinden het belangrijk om te weten waar hun eten vandaan komt, bijvoorbeeld wat voor leven hun vlees heeft gehad. Een oplossing daarvoor is het lokaal verhandelen van voedsel met een kort lijntje tussen de agrariër en de consument, in dit geval de horecaondernemer.



Vakwedstrijden



Ook dit jaar zal de Horecabeurs Noord Nederland wederom het platform zijn voor de ‘Noord Nederlandse Tapwedstrijd’. Verschillende horecabedrijven gaan hierbij de strijd aan om de beste biertjes te tappen en serveren aan de vakkundige jury van de Stichting Tapwedstrijden. Wat ook niet zal ontbreken is de spannende kookwedstrijd ‘Klaar Af Kook’ waarbij koks tegen elkaar koken in rondes van 30 minuten terwijl de stopwatch loopt. Voor ‘NNBK’ de vakwedstrijd van de Noord Nederlandse Barista Kampioenschappen is volgens de organisatie dit jaar een hele markante jury samengesteld.