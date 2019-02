40UP: in maart opnieuw voetjes van de vloer

Vanaf 21.00 uur kunnen de voetjes van de vloer op nummers uit films als Dirty Dancing en Grease, en kan er meegezongen worden met Madonna, Queen, The Rolling Stones en vele anderen. Er is een DJ die de nummers soepel in elkaar laat overlopen, en ook is er een VJ-show. Uitpuffen kan in de lounge area.



40UP staat op de agenda voor 23 maart in De Oosterpoort en begint dan om 21.00 uur. Tickets en meer info.