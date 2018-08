Groot 28 augustusconcert NNO op Ossenmarkt

Amsterdam heeft het Prinsengrachtconcert, maar Groningen heeft het ‘NNO 28 Augustusconcert’ ! Dit gratis concert, met top-musicalster Pia Douwes, is dit jaar op maandag 27 augustus op de Ossenmarkt in Groningen en begint ’s avonds om acht uur.

Op het programma staan liedjes uit bekende musicals gezongen door Pia Douwes en Ruben Plantinga.

Pia Douwes wordt gezien als één van de beste musicalsterren ter wereld. Haar krachtige en kristalheldere stem zijn uniek en haar theaterpersoonlijkheid is groot.

Het programma zal bestaan uit songs uit bekende musicals, zoals Life is a Cabaret en Phantom of the Opera en klassiekers zoals Diamonds are Forever en Big Spender uit James Bond-films.

Zonder de vocalisten speelt het Noord Nederlands Orkest pakkende stukken spelen uit hetzelfde repertoire. Het programma is van een hoog niveau en de toehoorders zullen de meeste nummers herkennen.

Groningens Ontzet-app

U kunt alle activiteiten nu ook op een app op uw telefoon bekijken. Download daarvoor de Bommen Berend app in de App- en Google Play store.

U kunt hier klikken om om het gehele programma van maandag te bekijken: programma.

Meer informatie: www.volksvermakengroningen.nl