212 Fahrenheit lanceert BLOCBIRDS: vogels als kunstwerk

Designer Studio 212 Fahrenheit uit Groningen heeft een nieuw project gelanceerd. BLOCBIRDS is het nieuwe kunstproject, dat tussen 16 oktober en 6 januari is te zien in GRID (Grafisch museum Groningen).

BLOCBIRDS gaat over de voor vele mensen verborgen schoonheid van vogels om ons heen. Pas als je echt gaat kijken zie je het. Het percentage kleur, de verhoudingen ten opzichte van elkaar en de plaatsing van de kleuren geeft iedere vogelsoort z'n unieke kenmerkende uniform. Dit is verbeeld in een serie van 25 verschillende grafische werken van 25 bij 25 centimeter.



De grafische werken zijn ook te koop. BLOCBIRDS werkt samen met de vogelbescherming Nederland. Tien procent van iedere verkochte BLOCBIRD gaat naar de vogelbescherming. De BLOCBIRDS zijn per stuk en als serie te koop via de website Blocbirds.com.