100 jaar vrouwenkiesrecht op Noorderzon

Precies honderd jaar geleden verkregen Nederlandse vrouwen na een lange strijd het actieve kiesrecht. In Groningen wordt dit jubileum gevierd door ruim veertig Groninger partijen. Op uitnodiging van De Verhalen van Groningen haalt een aantal van deze partijen zijn activiteiten naar de Horatiotent op Noorderzon. Het resultaat: een spannend en doorlopend programma waarin vrouwen, feminisme en inclusiviteit centraal staan.



Programma in Horatiotent



Het programma vindt plaats op vrijdagavond 23 augustus en zaterdagmiddag en -avond 24 augustus in de Horatiotent. Er is theater door Het Peloton, dat Suffragette speelt, en de Noorderlingen, met de voorstelling For What It’s Worth. Daarnaast brengen Marieke Klooster & Gabriëlle Glasbeek hun cabareteske voorstelling Voorwaarts! naar Noorderzon. Groninger Vrouwengalerij-ambassadeur Marlene Bakker komt nummers van haar album RAIF zingen. Daarnaast worden fragmenten uit de film Aletta Jacobs, het hoogste streven getoond, met toelichting van de makers.



Mineke Bosch (RUG/Groninger Museum) en Dineke Stam (Intercultural Museum and Heritage Projects) geven ieders een flitslezing van ca. 15 minuten over de strijd om het vrouwenkiesrecht. De vrouwen van de sociale onderneming Vanhulley komen vertellen over de unieke werkwijze waarbij vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt boxershorts maken en tegelijkertijd een opleiding krijgen. Ook is Vanhulley op zaterdagmiddag aanwezig met een mobiel atelier. Daarnaast is er een randprogramma met een wandeling Kunst op straat van het CBK én kun je in de tent de expositie Groninger Vrouwengalerij bewonderen en luisteren naar podcasts over Groninger vrouwen (een productie van De Verhalen van Groningen, Biblionet en Groninger Forum). Ook leuk voor kinderen.



Het gehele programma vind je op deverhalenvangroningen.nl/noorderzon2019 . Het programma is geheel gratis, maar vol = vol.