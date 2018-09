050&Mode: binnenstad 22 september in het teken van fashion

Zo’n 150 modezaken uit de binnenstad zijn betrokken bij 050&Mode, dat wordt georganiseerd door de Groningen City Club.



De Grote Markt wordt omgetoverd tot een catwalk, waar de hele middag modeshows zijn. Ook is er een Blogger Closet Sale, bestaande uit twintig kramen van bekende mode bloggers. Daarnaast zijn er stijlpunten, is er muziek van de Groningse rising star DJ Nanno en dansen Avant Garde Collective, Salsagroep Juan Carlos en Let’s Swing de sterren van de hemel. De Zwanestraat heeft een eigen een catwalk met diverse modeshows. Elite Model Look zal bovendien zaterdagmiddag op zoek gaan naar nieuwe modellen.



Het event wordt zondag 23 september afgesloten met de vintagemarkt Klein Berlijn op de Grote Markt.



050&Mode is het vervolg van een jaarlijks terugkerend mode event dat in 2015 van start is gegaan onder de naam ‘Nacht van de Mode’ en sinds 2017 onder de naam ‘050&Mode’. Het evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot een waar modefestijn, waarbij winkels ook langer open blijven.

Magazine



Bij het event verschijnt het ‘glossy’ 050&Mode magazine. Met daarin informatie over het evenement, een uitneembare pagina met plattegrond en programma en interessante interviews en advertenties van ondernemers.



Bezoekers kunnen kans maken op een van de twee modecheques t.w.v. € 250,- of een van de twee horecacheques t.w.v. € 150,-. Bij de pagodetent van de Groningen City Club op de Grote Markt kun je daarvoor op zaterdag 22 september tot 18.00 uur een 050&Mode coupon inleveren met je naam en telefoonnummer, bij de 050&Mode brievenbus die te vinden is bij de pagodetent van de Groningen City Club op de Grote Markt.