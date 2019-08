Zondag geen draverijen wegens gebrek aan renpaarden

Volgens de organisatie hebben veel Nederlandse renpaarden meegedaan aan de derby in Berlijn, die afgelopen weekend plaatsvond. “Die paarden kunnen niet twee of drie keer in de week lopen”, legt de organisatie uit.



In principe zouden er zondag 100 renpaarden in Groningen zijn, maar er kwamen veel te weinig inschrijvingen om de draverijen door te laten gaan.



De zogeheten Dorpendag was de vijfde van zes draverijen in dit seizoen. De organisatie had veel reclame gemaakt in dorpen rondom Groningen, omdat die ook betrokken waren bij de organisatie. In regionale weekkranten zat een tegoedbon, die nu geldig is tijdens de laatste draverij op 15 september.



De organisatie betreurt dat het evenement van zondag niet doorgaat.



(Foto: Bas Huybers)