Wytze Kooistra stopt na play-off finale bij Lycurgus

Abiant Lycurgus moet volgend seizoen verder zonder boegbeeld Wytze Kooistra. De 36-jarige aanvoerder heeft te kennen gegeven er na negentien seizoenen een punt achter te zetten. Kooistra begon in het seizoen 2000/2001 bij Lycurgus en via vele clubs kwam de Drent in 2015 terug in Groningen. De afgelopen drie jaar werd Lycurgus onder leiding van Kooistra landskampioen. Komende zondag begint Lycurgus aan de finale om de vierde landstitel op rij binnen te slepen.

Ondanks het feit dat Kooistra ook dit seizoen nog van grote waarde is acht de diagonaal de tijd gekomen om een punt te zetten achter zijn imposante loopbaan. 'Ik heb er langer over nagedacht en eerder dit seizoen ook met Arjan over gehad. Aan de ene kant een moeilijke keuze. Ik heb het de laatste vier jaar met veel plezier gedaan. Er komt een keer een einde aan. Ik heb het idee dat ik nu nog steeds een bijdrage kan leveren en ik wil niet tot de laatste punt komma door. Het is goed geweest zo.'

De afgelopen tijd nam Kooistra al een voorschot op een volgende fase. 'Dit seizoen heb ik alweer wat minder getraind en wat meer gewerkt. Er komt een punt dat dit nog maar net kan. Kijkend naar de fysieke balans, maar ook de verantwoordelijkheid naar het team. Om een leidende rol te hebben met de inspanningen die ik nu nog kan leveren is daar de rek uit. Ik heb het idee dat het punt bereikt is dat het niet meer kan. Ik heb er vrede mee en voel me gevlijd en gesterkt in het feit dat ik nog belangrijk heb kunnen zijn.'

De loopbaan van Kooistra

2000/2001 Lycurgus; via play-outs Eredivisie veiliggesteld

2001/2002 Sudosa Assen; via play-outs Eredivisie veiliggesteld

2002/2003 Dynamo; landskampioen en winnaar Top Teams Cup (na 2006 is dat de CEV Cup)

2003/2004 Dynamo

2004/2005 Dynamo

2005/2006 Trento (Ita); halve finale beker en kampioenschap

2006/2007 Roma (Ita); tweede in Serie A, halve finale play-offs en finale Coppa Italia

2007/2008 Roma (Ita); winnaar CEV Cup, halve finale play-offs, finale Suppercoppa en Coppa Italia

2008/2009 Modena (Ita); tiende plaats Serie A

2009/2010 Modena (Ita); vierde plaats Serie A, halve finale Coppa Italia

2010/2011 Modena (Ita); vijfde plaats Serie A, halve finale play-offs en kwartfinale CEV Cup

2011/2012 Belchatow (Pol); bekerwinst, finale play-offs, zilver Champions League

2012/2013 Belchatow (Pol); Supercup, brons WK voor clubteams

2013/2014 Radom (Pol); twee na beste scorer in de Plusliga

2014/2015 Molfetta (Ita)/Olympiacos Pireaus (Gri); Griekse League Cup en finale play-offs.

2015/2016 Abiant Lycurgus; Supercup, beker en landskampioen

2016/2017 Abiant Lycurgus; Supercup en landskampioen

2017/2018 Abiant Lycurgus; Supercup en landskampioen

2018/2019 Abiant Lycurgus; Supercup