Waarom supporters proces aanspannen tegen eigen club FC Groningen - dat daar niet ongelukkig mee is

Het kort geding is aangespannen door de Supportersvereniging FC Groningen. Deze is er niet blij mee dat ze komende zaterdag niet welkom zijn bij een thuisduel tegen FC Twente. De KNVB heeft FC Groningen namelijk een straf gegeven in verband met het afsteken van vuurwerk. Seizoenkaarthouders van vak F mogen van de KNVB daarom niet naar de wedstrijd tegen Twente.

Volgens De Telegraaf dat dit zondag meldt, vinden de supporters deze straf zeer onrechtvaardig; het voelt dat veel supporters gestraft worden die niets met het vuurwerk te maken hebben gehad in de betreffende wedstrijden tegen Heracles en Ajax. 'De goeden moeten onder de kwaden lijden, en het is niet zeker dat de vuurwerk-afstekers gestraft worden'.

De algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde, is het eigenlijk wel eens met de argumenten van de supportersvereniging van FC Groningen. Maar wel voert hij voert de straf van de aanklager uit. ‘Wij kijken met belangstelling naar de uitkomst van het kort geding. Het is goed als er duidelijkheid komt’, zo zegt hij tegen De Telegraaf.

“Waarom een kort geding tegen onze eigen club? Wij kunnen niet anders. Supporters en hun vertegenwoordigers, de supportersverenigingen, kunnen niet de KNVB of de tuchtcommissie dagen. Dit hebben we in 2014 geprobeerd toen we tegen een collectieve straf beroep aantekenden bij de KNVB (Cambuur – FC Groningen). Hierbij is de Supportersvereniging niet ontvankelijk verklaard. Omdat je als supporter een overeenkomst hebt met de club op het moment dat je een seizoenkaart aanschaft, is dit juridisch de enige mogelijkheid om deze straf van tafel te krijgen.

Ondanks dat we nu onbedoeld tegenover de club staan is ons achterliggend belang dat wij fel tegen het collectief straffen in het betaalde voetbal zijn. De KNVB heeft het in alle beleidsstukken over een dadergerichte aanpak, maar we zien steeds meer dat hele groepen supporters uitgesloten worden van het bezoeken van wedstrijden. Hierbij staat vast dat het overgrote deel part nog deel aan een overtreding heeft. Wij hopen met het kort geding dan ook aan te geven dat het collectieve straffen tegen elk gevoel van rechtvaardigheid in gaat.

Wij kunnen ons voorstellen dat het ook vragen oproept bij onze eigen achterban. Procederen tegen de club die we zo ontzettend liefhebben. Een club met een nieuwe directeur die de straf opgelegd krijgt en uit moet voeren. Deze beslissing hebben we daarom ook niet zomaar genomen. Op papier kun je dit procederen tegen je eigen club noemen, in de praktijk is het tegen het beleid van het lukraak onschuldige mensen straffen. Mensen die supporter zijn van FC Groningen, supporters waar een Supportersvereniging voor wil en moet staan. Dat is ons bestaansrecht.

Hopelijk krijgt het recht zijn beloop zodat supporters, niet alleen die van FC Groningen, naar het stadion kunnen gaan zonder gestraft te worden voor andermans daden. Zo werkt het in de “gewone” maatschappij. Waarom in het voetbal dan niet?”