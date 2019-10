Vuurwerk ontsiert bekerwedstrijd van winnend FC Groningen

Na ruim een half uur vond scheidsrechter Van der Eijk het welletjes in Harkema. Voor de tweede keer kwam op het veld een zware vuurwerkbom tot ontploffing. Er werd een afkoelingsperiode in acht genomen. De speaker op sportpark De Bosk liet weten dat als er nog één keer vuurwerk afgestoken zou worden dat het duel definitief gestaakt zou worden. Zover kwam het niet. De wedstrijd werd na de extra pauze regulier uitgespeeld.



Toen er tijdelijk gestaakt werd stond het nog 0-0. Kort na de hervatting kreeg de FC een strafschop. Kaj Sierhuis werd onderuit gehaald. Daarvoor hadden de gasten nog amper iets laten zien. Memisevic liet zich het buitenkansje niet ontnemen en schoot raak. Wat FC Groningen na de pauze goed deed was direct scoren. Wederom was Memisevic succesvol door een rebound van een vrije trap te benutten. Direct daarna was de spanning terug toen Robert Stelpstra met een omhaal tegen scoorde.



Er was op dat moment nog veertig minuten te spelen. De rest van de tweede helft was niet best. De ploeg van trainer Danny Buijs was niet in staat om Harkema terug te dringen, waardoor het spannend bleef. De 4000 fans bleven de thuisploeg aanmoedigen om er in te blijven geloven. Het bleef tot de laatste seconde spannend. Het bleef bij 2-1 voor FC Groningen. De volgende bekerronde is een feit.