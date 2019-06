Vrieling met landenteam naar Nations Cup in Geesteren

Springruiter Jur Vrieling uit Holwierde is door bondscoach Rob Ehrens samen met zijn paard VDL Glasgow van het Merelsnest geselecteerd voor het landenteam dat komende zondag meedoet aan een wedstrijd in de Nations Cup. Deze wedstrijd maakt deel uit van het CSI Twente in Geesteren. Met een schuin oog kijkend naar de Olympische Spelen in Tokio lijkt Vrieling er momenteel goed voor te staan. De combinatie met Glasgow is een vaste waarde voor de bondscoach.

Vrieling is geselecteerd samen met Maikel van der Vleuten uit Someren, Willem Greve uit Markelo en Mark Houtzager uit Rouveen zijn de andere ruiters die de strijd aangaan in de landenwedstrijd. Frank Schuttert uit Ommen is opgeroepen als reserve. De wedstrijd is Geesteren is de tweede in de strijd om de Nations Cup van het seizoen. Afgelopen zondag werd Nederland in het Poolse Sopot vijfde.



In Overijssel is de concurrentie met België, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk, Japan en Brazilië groot. Vermoedelijk de reden voor Ehrens om een sterk team samen te stellen. Na Geesteren volgen voor de Nations Cup nog wedstrijden in het Zweedse Falsterbo, Hickstead in Engeland en het Ierse Dublin. De finale is begin oktober in Barcelona. Vijf jaar geleden won Nederland de Nations Cup. In de finale was Vrieling toen één van de ruiters.