Verbannen supporters verliezen rechtszaak tegen FC Groningen

Het gaat om supporters die afgelopen seizoen een plekje hadden in vak F, een deel van de Z-side. In dat vak werd vorig seizoen twee keer vuurwerk afgestoken in de wedstrijden tegen Heracles Almelo en Ajax. De club kreeg daarop een straf van de KNVB. Vak F moet bij de eerste thuiswedstrijd leeg blijven.



De supportersvereniging stapte naar de rechter omdat ze vinden dat er ook veel onschuldige supporters zijn die nu worden gestraft. In eerste instantie daagde de supportersclub de KNVB, maar volgens de rechtbank kon er alleen een kort geding tegen de club worden aangespannen, omdat die de straf moet uitvoeren.



De rechter bepaalde vrijdag dat de supportersvereniging in het ongelijk wordt gesteld. Ook moeten ze de proceskosten gaan betalen.