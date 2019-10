VAR zorgt voor meer reuring dan Derby van het Noorden zelf

De wedstrijd zelf gaf na afloop weinig aanleiding om lang over na te praten. De goede organisaties aan beide kanten bepaalden het wedstrijdbeeld. Voetballend was er weinig om over te juichen. Kansen waren er eigenlijk niet behoudens een paar pogingen van afstand. Dat er strafschoppen aan te pas kwamen om doelpunten te krijgen was dan ook niet zo gek.



De penalty die FC Groningen na ruim zeventig minuten kreeg stond niet ter discussie. Kaj Sierhuis zag een voorzet tegen de hand van verdediger Sherel Floranus belanden in het strafschopgebied. Voor Benschop was het vervolgens geen probleem om raak te schieten. De aanleiding tot de openingstreffer was bijna onbegrijpelijk. Vlak voor rust ging een voorzet voor het doel langs. Chidera Eduke gaf Zeefuik een zetje toen hij de situatie wou controleren.



Door het duwtje in de rug raakt Zeefuik in onbalans, waarna hij de bal licht toucheert. Scheidsrechter Lindhout zag er geen strafschop in. De VAR echter wel. Lindhout moest de situatie op aanraden van Joey Kooi gaan bekijken. Het werd alsnog een strafschop, terwijl vermoedelijk negen van de tien arbiters door zouden laten spelen. Zuur voor Groningen. Hicham Faik benutte de strafschop.



Na de pauze werd de FC nog een keer benadeeld. Mike te Wierik werd bij een vrije trap duidelijk vastgehouden. De regel is dat de VAR in moet grijpen bij ieder moment van vasthouden. Dat het in dit geval niet gebeurde was opmerkelijk. Het laatste woord zal er nog lang niet over gezegd zijn. Het gevolg is dat het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen drie punten in het nadeel van FC Groningen blijft. De FC staat elfde met veertien punten. Komende zondag komt nummer zes Willem II op bezoek .