Uneken geselecteerd voor EK onder 23 in Alkmaar

De 19-jarige Uneken rijdt opvallend in haar debuutjaar. Over het algemeen hebben rensters die vanuit de junioren categorie komen tijd nodig om zich aan te passen, maar Uneken bewijst deels het tegendeel. Recent werd ze districtskampioen en in de internationale wedstrijden liet ze zich vanaf het begin van het seizoen direct zien. Haar meest opvallende prestatie noteerde Uneken een paar weken geleden tijdens het NK op de weg in Ede. Daar was ze in de finale met wereldtoppers als Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen op pad.



In de ultieme finale kon ze net niet mee, maar een top tien klassering zat er nog wel in. Uneken is samen met Yara Kastelijn, Maaike Bogaard, Amber van der Hulst, Nina Buijsman en Karlijn Swinkels geselecteerd. Als het in Alkmaar op een sprint aankomt kan Uneken hoge ogen gooien. Tijdens het EK staat er een nieuw onderdeel op het programma; een ploegenachtervolging. Hiervoor is Bauke Mollema geselecteerd samen met Amy Pieters, Marianne Vos, Chantal Blaak, Ramon Sinkeldam en Koen Bouwman.