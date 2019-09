Toptransfer voor wielrenster Lonneke Uneken

Er zal een droom uitkomen voor Uneken. In haar tweede jaar bij de dames elite al mogen rijden in de Champions League van het vrouwenwielrennen. Boels Dolmans mag tot de beste teams van de wereld gerekend worden. Uneken komt over van de Noorse ploeg Hitec Products waar ze haar eerste seizoen bij de dames elite reed.



Ze reed als jong talent een opvallend seizoen met enkele top 10 plaatsen in Wereldbekerwedstrijden. Tevens won ze de bronzen medaille tijdens het EK onder de 23. Uneken typeert zichzelf als een sprintster voor het klassieke werk, een renster die er in het voorjaar wil staan. Uneken kwam definitief in beeld tijdens de Boels Ladies Tour een aantal weken geleden. Daar ging ze bijna dagelijks met de besten mee op World Tour niveau.



Met haar 19 jaar is ze de jongste renster van de Boels-Dolmans ploeg. Bij de ploeg wil ze weer stappen gaan zetten. 'Het afgelopen jaar heb ik heel veel geleerd en stappen gezet die ik zelf nog niet voor mogelijk hield. Ik hoop bij Boels-Dolmans een nog hoger niveau te gaan halen. Alles rondom de ploeg is super goed geregeld, ik kan veel leren van mijn nieuwe ploeggenoten. Ik kijk er zeer naar uit om me samen met hen voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ook de aanvallende manier van koersen spreekt me zeer aan, ik wil graag mijn bijdrage leveren in de finale en het spel zo goed als mogelijk mee spelen.'