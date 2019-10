Tom-Jelte Slagter vindt onderdak in Frankrijk

Met het tekenen in Frankrijk doet Slagter wel een stapje terug in niveau. Vital Concepts maakt geen deel uit van de beste ploegen ter wereld die iedere wedstrijd kunnen rijden. Slagter is met zijn nieuwe ploeg afhankelijk van koersorganisaties. Zoals bijvoorbeeld de Tour de France. Ploegen in de World Tour rijden daar sowieso. Er worden door de organisatie jaarlijks een aantal wildcards uitgedeeld.



Slagter laat weten blij te zijn met zijn nieuwe ploeg. Dat het een trapje lager is neemt hij ongetwijfeld op de koop toe, omdat Slagter geen geweldige tijd achter de rug heeft. In twee jaar Dimension Data boekte de Groninger geen enkele overwinning. In 2018 werd hij derde in de Tour Down Under en afgelopen september noteerde hij een zesde plaats in de Grote Prijs van Québec.



Slagter is prof sinds 2011 en begint volgend seizoen aan zijn tiende seizoen als prof.