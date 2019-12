Thomas Koenis langer bij Donar

Net voordat iedereen onder de kerstboom gaat zitten heeft het bestuur van Donar nog even zaken gedaan. De lange center heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd en staat nu tot medio 2022 onder contract bij de zevenvoudig landskampioen.

Koenis heeft al een lange staat van dienst in Groningen. De Noordhollander tekende in de zomer van 2011 zijn eerste contract in Groningen. Na tussendoor twee seizoenen ZZ Leiden (2015-2017) heeft Koenis als hij zijn nieuwe contract uitdient er negen jaar Donar opzitten. De 30-jarige speler werd twee keer landskampioen met de ploeg van coach Erik Braal, won drie keer de beker en twee keer de Supercup. Naast Koenis hebben Shane Hammink en Leon Williams ook een doorlopend contract.