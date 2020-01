Springen tijdens Indoor Groningen in volle gang

Het grootste hippische evenement van de provincie Groningen is in volle gang. Op 21 december begon de 58e editie van Indoor Groningen in de Eurohal in Zuidbroek en het gaat door tot de Grote Prijs op zaterdagavond 11 januari. Donderdag was er alle ruimte voor nationale springrubrieken.

In de klasse Z progressief gingen Tessa Hoeksema uit Tolbert en El Vleut naar huis met de eerste plek. In de Z klasse was Xanne Sluyter succesvol. De amazone uit Groningen was met haar paard Iceman iedereen de baas. Ze was één van de ruim 200 ruiters en amazones die hun paarden uitbrachten in de diverse rubrieken. Met name jonge talentvolle paarden. Daar staat Indoor Groningen bekend om. Een prachtige gelegenheid om jonge paarden te testen en startgelegenheid te geven op hoogwaardige parcoursen.



Het nationale springen gaat vrijdag verder in Zuidbroek.