Sportpenning voor Roel Boomstra en Marcel Bosker

Twee dagen na het provinciale Sportgala zette de gemeente Groningen sporters in het zonnetje. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse uitreiking van de sportpenningen. De belangrijkste laureaten waren dammer Roel Boomstra en schaatser Marcel Bosker. De 25-jarige Boomstra werd in december voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen dammen. Hij versloeg de Rus Alexander Schwarzmann in een tweekamp.

Bosker moest bij de provinciale sportverkiezingen kickbokster Sarèl de Jong voor zich dulden. De 22-jarige langebaanschaatser werd vorig jaar Nederlands kampioen allround en derde bij het WK. De penningen werden uitgereikt door kersvers sportwethouder Inge Jongman. Jongman volgde woensdag Paul de Rook op, die ruim vier jaar sport in zijn portefeuille heeft gehad. In totaal werden dertien penningen uitgereikt. De andere elf zijn atlete Jorinde van Klinken en de roeisters Sophie Souwer, Ymkje Clevering, Luuk Adema, Melvin Twellaar, Marloes Oldenburg, Tijmen Mennink, Jorn Haverkort, Ilse Kolkman en Damion Eigenberg.



Om in aanmerking te komen voor een penning moeten individuele sporters en team op het podium zijn geëindigd tijdens Wereld- of Europese kampioenschappen. Dan wel Nederlands kampioen zijn geworden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, worden met ingang van heden de penningen twee keer per jaar uitgereikt.