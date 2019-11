Sierhuis scoort voor winnend Jong Oranje

Een mooie opsteker voor Sierhuis. Afgelopen donderdag zou de aanvaller in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar in de basis starten, maar hij haakte toen ziek af. In de 23e minuut was het raak. Ploeggenoot Deyo Zeefuik was de aangever. Hij had alle ruimte en bij de eerste paal rommelde Sierhuis de bal binnen. Een verdiende voorsprong op dat moment.



De gasten maakten een kwartier voor tijd gelijk. In de slotfase trok de ploeg van coach Erwin van de Looi en assistent Marcel Groninger naar zich toe. Javairo Dilrosun joeg een vrije trap rechtstreeks tegen de touwen. Het betekende de zevende zege op rij voor Jong Oranje. Oud-FC Groningen speler Ludovit Reis had een basisplaats. Met zijn treffer onderstreepte Sierhuis zijn goede vorm. Komende zondag speelt hij met FC Groningen in de competitie de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.