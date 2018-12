Sierhuis op weg naar FC Groningen; Cassiera terug naar Ajax

Sierhuis is een echte nummer 9 en speelt zijn wedstrijden tot nu toe vooral in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax. Vorig seizoen maakte Sierhuis in 19 wedstrijden 13 treffers. Dit seizoen staat de teller na acht duels op vier stuks. Sinds begint augustus staat de nieuwe huurling onder contract bij Ajax. Behalve de huurovereenkomst heeft FC Groningen hierna ook het recht om de speler over te nemen. Sierhuis schurkt wel tegen de eerste selectie aan, maar kwam tot nu toe nog niet tot volle bloei.



Op 25 juli dit jaar maakte de spits in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz in de 87e minuut zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Twee keer kwam Sierhuis in de competitie in aktie voor de formatie van trainer Erik ten Hag. Tijdens de openingswedstrijd begin augustus stond hij in de basis en hij viel eind augustus nog in tegen FC Emmen. De 1.80 meter speler sluit na de kerstvakantie aan. Naar verluidt is FC Groningen op zoek naar nog één versterking.