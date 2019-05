Seizoen FC Groningen voorbij; Donar deelt eerste tik uit in finale

De ploeg van trainer Danny Buijs was vol goede moed naar het Gelredome afgereisd, maar daar bleek in de praktijk weinig van. In de tweede minuut ging het al mis. Ludovit Reis werkte slecht weg, waarna Vitesse overweldigend omschakelde. Martin Ødegaard tekende voor de openingstreffer. De Noor groeide uit tot de grote uitblinker. Hij was ook de voorbereider voor de andere twee treffers. In de 28e minuut werd een vlijmscherpe pass door Tim Matavz binnengegleden en drie minuten later kopte dezelfde spits binnen uit een corner van Ødegaard. Tot dat moment was van Groningen weinig vernomen.



Het was een zeer tegenvallende wedstrijd van FC Groningen. Er werd veel te weinig afgedwongen. Na de rust had Vitesse de voorsprong royaal uit kunnen bouwen, maar liet dat na. De tegentreffer van Kaj Sierhuis tien minuten voor tijd bracht nieuwe hoop, maar daarbij bleef het. Zo kwam FC Groningen al met al één treffer tekort om de finale te bereiken. Een puike prestatie van een ploeg die voor de winterstop kansloos onderin de Eredivisie bungelde. Dan zal nu de periode van transfers gaan beginnen.



Zover is het bij Donar nog niet. Na de clean sweep op ZZ Leiden blijft de ploeg van coach Erik Braal aan de winnende hand. In de eerste finale tegen Zwolle bleek dat de wil om te winnen helemaal terug is. In een overigens spannende wedstrijd. De winst kwam in de eindfase van het duel tot stand. Bij een 48-37 achterstand maakten de gasten 18 punten op rij. Dat bracht een 55-48 voorsprong in een echte vechtwedstrijd. Zwolle kwam weer terug; 65-65. Uiteindelijk was een tweepunter van Thomas Koenis de winnende score. Koenis was met 18 punten ook topscorer.



Komende donderdag is finale 2 in MartiniPlaza. Om het thuisvoordeel definitief terug te krijgen is de opdracht duidelijk; winnen.