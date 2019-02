Sarèl de Jong is Sporter van het Jaar 2018

In MartiniPlaza is kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen gekozen tot Sporter van het Jaar in 2018. Dat gebeurde tijdens het Groninger Sportgala. De Jong was samen met schaatser Marcel Bosker en atlete Danaïd Prinsen genomineerd. Donar mag zich Sportploeg van het Jaar noemen. Donar viel nog een keer in de prijzen. Rienk Mast viel de eer ten deel om zich Sporttalent van het Jaar te mogen noemen.

In hoog tempo passeerden de diverse categorieën de revue in een goed gevulde Springerzaal. De avond eindigde met de verkiezing van de beste sporter in de ogen van de vakjury en het publiek. De Jong werd in 2018 dubbel wereldkampioene in zowel de klasse tot 61 als 65 kilogram. Daar tussendoor liet ze zich ook nog kronen tot Europees kampioene. Kersvers wereldkampioen Bosker op de ploegenachtervolging was ook aanwezig. Hij werd vorig jaar onder meer Nederlands kampioen langebaan schaatsen en derde tijdens het WK allround. Hardloopster Prinsen werd nationaal kampioene en verbeterde haar persoonlijk record op de 800 meter royaal.



Dat Donar de titel van beste sportploeg mee mocht nemen was geen verrassing. De Groninger basketbaltrots beleefde het meest succesvolle seizoen uit de historie met een derde landstitel op rij, de zevende in totaal, plus een halve finale in de Europe Cup. Abiant Lycurgus, drie keer op rij landskampioen, en GIJS Groningen, kampioen van de Eerste Divisie, waren de andere genomineerden. Bij de talenten ging Mast met de eer strijken. Hij is aanvoerder van Oranje onder 18 jaar en heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt bij het grote Oranje.



Mast debuteerde in 2018 en maakt inmiddels deel uit van de basis van coach Erik Braal. Wielrenster Lonneke Uneken, won negen koersen en heeft een contract bij het Noorse Hitec getekend, en judoka Marin Visser, Europees kampioene tot 18 jaar, moesten het afleggen. De jaarlijkse provinciale sportprijs, een soort oeuvreprijs ging naar Rutger Smith. De 37-jarige atleet uit Leek stopte afgelopen jaar en is de meest succesvolle Nederlandse atleet op grote toernooien ooit. Hij won WK- en EK-medailles en nam drie keer deel aan de Olympische Spelen.



Foto: Erik Brand