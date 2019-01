Roel Boomstra opnieuw wereldkampioen dammen; na barrage tegen Schwarzman

Het was zenuwslopend maar het is dammer Roel Boomstra gelukt om opnieuw wereldkampioen dammen te worden. In Assen lukte het zondag om Alexandr Schwarzman op de knieën te krijgen. Hier was een barrage voor nodig, omdat in de twaalf reguliere partijen geen van beiden voldoende afstand had kunnen nemen. Het is voor de in de stad Groningen woonachtige Boomstra na 2016 zijn tweede wereldtitel.

Wie gedurende de twaalf partijen drie keer zou winnen was wereldkampioen, maar daarin slaagde geen van twee. Boomstra won één keer. De overige elf eindigden in remise. Na vier partijen in Leeuwarden, Groningen en Assen volgde in de Drentse hoofdstad de ontknoping. De 25-jarige Boomstra was elf jaar geleden op 14-jarige leeftijd de jongste internationale grootmeester ooit en ging met vertrouwen de barrage in. Om een beslissing te forceren werden partijen gespeeld met een steeds kortere bedenktijd. Daarin toonde Boomstra zich bedrevener dan de Russische titelverdediger.



Uiteindelijk waren er acht partijen sneldammen nodig om een winnaar aan te wijzen. Na drie partijen zonder tijdsdruk was het bij de vierde partij, met minder bedenktijd, meteen raak. Toen de klok nog verder teruggedraaid werd kon Boomstra nog een keer toeslaan en was de derde benodigde zege een feit. Zo kon de dammer zijn feestje vieren en was hij zeer opgelucht om de bijbehorende beker in ontvangst te nemen. Boomstra kan een jaartje van zijn titel genieten, want eind dit jaar wordt in Ivoorkust een groot toernooi gespeeld waar de titel de inzet is.