Ritsu Doan heeft zijn transfer naar PSV

Het hing al weken in de lucht. Ritsu Doan vertrekt bij FC Groningen en tekent een meerjarige verbintenis bij PSV. Voor de overgang krijgt FC Groningen een bedrag van 7,5 miljoen euro meldden diverse media. Daar komt later nog 2,5 miljoen bij plus een percentage bij eventuele doorverkoop. Daarmee is de 21-jarige Japanner Doan samen met de in 2009 naar Hamburger SVverkochte Marcus Berg de duurste speler uit de historie van de club.

De reactie van technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van de club. 'Zonder op de details te kunnen ingaan, mogen we stellen dat we tevreden kunnen zijn over het uiteindelijk bereikte resultaat. De overgang van Doan naar PSV behoort tot de grootste transfers uit de clubgeschiedenis van FC Groningen. Daar mogen we trots op zijn. Er vanuit gaande dat PSV en Ritsu de komende dagen de transfer definitief zullen maken, wensen wij hem heel veel succes in het vervolg van zijn carrière.'



Doan wou zelf heel graag weg. Hij zag eerder een transfer naar CSKA Moskou al aan zijn neus voorbij gaan. Dat is mogelijk een verklaring geweest voor zijn mindere tweede helft van het vorige seizoen. Doan kwam in de zomer van 2017 naar Groningen. In totaal speelde de Japanner 66 officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij 16 doelpunten maakte en goed was voor 7 assists. Doan speelde tot nu toe 15 A-interlands voor Japan, waarin hij drie keer scoorde.



Of FC Groningen voor het binnenkomende transfergeld een vervanger gaat halen is voorlopig afwachten. De transferwindow is nog open tot aanstaande maandag 2 september.