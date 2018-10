Reserves FC Groningen winnen wel; 1-0 tegen Almere City

Het was een wedstrijd om de reserves van afgelopen zondag in de met 4-1 verloren wedstrijd bij Heracles Almelo een kans te geven speeltijd te maken. Zes spelers uit de A-selectie, Kevin Begois, Ludovit Reis, Tom van de Looi, Mateo Cassierra, Tim Freriks en Mendes Moreira, stonden aan de aftrap. Het elftal werd gecompleteerd door spelers van Jong FC Groningen. Mendes Moreira had de thuisploeg na een kwartier op voorsprong kunnen schieten, maar hij miste een strafschop. Na een kleine veertig minuten maakte hij zijn misser goed door met een mooi schot van afstand wel doel te treffen. Dat was de rust en tevens ook de eindstand.



FC Groningen stuit komende zaterdag in de competitie in het eigen Hitachi Stadion op koploper PSV. De regerend landskampioen heeft de volle 27 punten uit negen wedstrijden. Jong FC Groningen gaat in de Derde Divisie in Heemskerk op bezoek bij ODIN'59. Het duel tussen de nummers twaalf en zeven op de ranglijst.