PSV wil Doan binnenhalen als Lozano bij PSV vertrekt (en die kans is groot)

Doan staat met stip op één als vervanger van de Mexicaanse spelmaker, die voor ongeveer veertig miljoen euro de overstap zou maken naar Napoli. Die transfer lijkt volgens verschillende media al in kannen en kruiken te zijn. Er zou al een afspraak zijn voor een medische keuring.



Volgens media houdt PSV netto 35 miljoen euro over aan de transfer, terwijl ze ooit 11 miljoen voor Lozano hebben betaald. Er is dus geld genoeg om een vervanger te halen.



FC Groningen huurde Doan in 2017 van de Japanse club Gamba Osaka en kocht de speler het jaar erna voor enkele miljoenen euro’s. De transferwaarde van de Japanse international is flink gestegen. Onlangs sloeg FC Groningen biedingen van rond de 8 miljoen euro van CSKA Moskou en Shakhtar Donetsk af. De kans is groot dat de club het uitgaande transferrecord van 10 miljoen euro voor Marcus Berg wil verbreken. Zeker omdat er maar weinig tijd is om een vervanger voor Doan te halen.



Tot nu toe speelde Doan 66 wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij 16 keer scoorde en ook 7 assists gaf. De middenvelder kan op ‘rechts’ en op ’10’ uit de voeten. De afgelopen maanden wist Doan echter in Groningen niet te imponeren. Hij kampte met blessures en de naweeën van de zware Azië Cup.