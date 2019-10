Prima start in Europe Cup voor Donar

De basketballers van Donar zijn na eerdere uitschakeling in de voorronde van de Champions League prima begonnen in de eerste poulefase van de strijd om de Europe Cup. In een sfeervol MartiniPlaza werd Phoenix Brussel met 75-63 verslagen. Donta Thomas was met 26 punten de grote man bij Donar.

De fans konden voor kennismaken met Vernon Taylor. Dat was een prettige. Taylor was net speelgerechtigd en zocht direct contact met het publiek. Taylor noteerde zes punten. Verdedigend had Donar de zaakjes goed op orde en de start was superscherp. Een 9-0 voorsprong zette de toon, maar de gasten haakten de eerste twee kwarten wel gewoon aan. Dat zorgde voor spanning en een 38-33 ruststand.



Direct na de pauze dreigde het de verkeerde kant op te gaan. De Belgen kwamen via 38-38 en 42-42 langszij. In de fase daarna toonde Thomas zijn kwaliteiten nog maar eens met een aantal nuttige en zeer belangrijke scores. Het zorgde er mede voor dat er weer een voordelige marge op het scorebord kwam; 65-54 aan het einde van het derde kwart. Het verschil was gemaakt. Het laatste kwart was meer spannend dan fraai. Er werd getuige de 10-9 kwartstand nog amper gescoord.



De zege kwam niet meer in gevaar. Donar deed wat het moest doen en bezorgde zichzelf en de bijna 3100 aanwezigen een fijne basketbalavond. Donar vervolgt met drie uitwedstrijden. Te beginnen volgende week woensdag in Turkije tegen Pinar Karsiyaka.