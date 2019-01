Pittige start voor Donar in het nieuwe jaar

Leiden staat tweede in de Dutch Basketball League met 24 punten uit 13 duels. Donar staat vierde met 22 punten uit 14 duels. Landstede is koploper met 30 punten uit 16 wedstrijden. In de strijd om de eerste plaats kan Donar zich geen verdere averij permitteren en moet in de Vijf Meihal eigenlijk zien te winnen. Of de nieuwe speler Laron Dendy al mee mag doen is nog niet bekend. Na de wedstrijd in Leiden gaat het in rap tempo door.



Zaterdag 5 januari mogen de selectie en staf weer in de bus voor een uitwedstrijd tegen Apollo Amsterdam. Daarna gaat het dinsdag verder in de strijd om de FIBA Europe Cup. Op dinsdagavond 9 januari worden de degens gekruist met de grote favoriet van de poule, Varese uit Italië. Een cruciale wedstrijd. Om de kansen in eigen hand te houden, moet er gewonnen worden. Zeker geen gemakkelijke opgave. Zo wordt er in de eerste negen dagen van het nieuwe jaar een hoop meer duidelijk over de sportieve positie van de landskampioen.