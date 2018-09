Pakt Donar na Prishtina nu ook de Zwitsers van Fribourg?

De basketballers van Donar nemen het dinsdagavond in de eigen MartiniPlaza op tegen het Zwitserse Fribourg Olympic. Inzet is een plekje in de derde en laatste voorronde van de lucratieve Champions League. Het is voor de Groningers zaak om in de heenwedstrijd een goed resultaat neer te zetten.

Dat Donar het tegen de Zwitsers moet opnemen, is een verrassing. De kampioen van vorig jaar versloeg in de eerste kwalificatieronde het gerenommeerde Avtodor Saratov uit Rusland in een bloedstollende wedstrijd. Afgelopen weekend werd het 89-89, terwijl de Zwitsers de eerste wedstrijd in Rusland met twee puntjes verschil hadden gewonnen. Donar poetste zaterdag in eigen huis een 20 punt-achterstand tegen Sigal Prishtina weg, door met 80-55 te winnen.



Volgens Donar zelf hebben de Zwitsers een stugge en degelijke ploeg, die in een laag tempo speelt. Het team blinkt uit in verdedigen en heeft met Chad Timberlake en Dusan Mladjan twee uitblinkers op aanvallend gebied.



Donar moet het op z’n beurt vooral hebben van het collectief. Van de twaalf spelers in het team, waren er acht ook al vorig jaar in Groningen te zien. Het in eigen huis goedmaken van de zeperd in de eerste wedstrijd in Prishtina zal de Groningers ongetwijfeld veel zelfvertrouwen geven. De Groningers moeten in dan ook zeker de eerste wedstrijd winnen, om een goede uitgangspositie te creëren voor de uitwedstrijd, die vrijdag al wordt gespeeld.



Voor het duel in MartiniPlaza zijn nog kaarten beschikbaar. De wedstrijd begint om 20.00 uur.