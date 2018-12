Oranje Nassau bekert verder via grote zege op VVG

In de strijd om de noordelijke districtsbeker heeft Oranje Nassau uit Groningen dinsdagavond de volgende ronde bereikt via een 7-0 zege op stadgenoot VV Groningen. Het was een zogeheten tussenronde om in de derde ronde 32 clubs te komen. Beide ploegen spelen in de Eerste Klasse op zaterdag en nadat Oranje Nassau in de competitie al met 4-1 had gewonnen ging het dinsdagavond iets eenvoudiger.