Nipte thuisnederlaag Donar na spectaculaire inhaalrace

De basketballers van Donar hebben na de thuisnederlaag tegen Aris afgelopen zaterdag een nieuwe tik moeten incasseren. In Martini Plaza waren de Dutch Windmills uit Dordrecht met 69-68 te sterk. Bij rust stonden de onthutsende cijfers 27-49 op het scorebord. Na de pauze stonden de spelers van Donar op en kwamen zelfs op voorsprong, maar toch liep het fout af. Donar blijft vierde in de Dutch Basketball League met 36 punten uit 27 duels.

De ploeg van coach Erik Braal bewees zichzelf een hele slechte dienst door wederom thuis te verliezen. Een zege had de derde plaats een stap dichterbij gebracht. Het tegendeel is nu het geval. Het verschil voor en na de pauze was zeldzaam groot. Het geeft aan dat Donar momenteel niet de stabiele basketbalmachine van de afgelopen jaren is. De landskampioen begon zeker niet slecht aan de wedstrijd, maar stond na het eerste kwart wel met 23-16 achter. Daar kwam een dramatisch slecht tweede kwart overheen; 11-26.



Na de thee lukte alles wat voor de rust fout ging plotseling wel. De gasten werden met 25-8 van het veld geblazen. Aan het begin van het vierde kwart kwam Donar zelfs langszij bij 57-57. Dat gebeurde overigens zonder Lance Jeter. Zijn partner staat op het punt van bevallen. Toen de winst alsnog voor het grijpen leek gebeurde het niet. Het was super spannend en het bleef lang gelijk, maar tien seconden voor tijd deelde Ryan Richardson de mokerslag uit met de winnende score voor de Windmills. Jason Dourisseau was met 18 punten topscorer.