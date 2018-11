Nieuwe marathonploeg presenteert zich; onder leiding van ploegleider Edwin Veen

Arn Botman uit Andijk en Aleid Klompmaker uit Oosterwolde maken de ploeg compleet. Oud-schaatser André Klompmaker assisteert Veen het komende seizoen. Veen is zelf oud-wielrenner en oud-schaatser. De hoofdsponsor is een contract aangegaan voor drie jaar. Dat geeft de ploeg de ruimte om rijders richting de Topdivisie te brengen. Dat is de ambitie. Alle vier de rijders zijn begin twintig en hebben nog volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Mekelenkamp is de grote animator van het geheel.



Hij kwam eind vorig seizoen zonder ploeg te zitten en ging tijdens de natuurijswedstrijden op de Weissensee in Oostenrijk al aan de slag om een plan te smeden. Dat deed hij zo succesvol dat iedereen die hij benaderde, zowel schaatsers, ploegleider en sponsoren, door de bocht ging en ja zei. Tijdens de presentatie viel er dan ook veel positivisme en energie te bespeuren. In de eerste drie wedstrijden was een veertiende plaats tot nu toe het beste resultaat, maar dat zal ongetwijfeld snel beter gaan.



De financiële middelen zijn dusdanig goed dat de ploeg in januari volgend jaar ook naar de Weissensee kan. Komende zaterdag staat in Heerenveen de vierde wedstrijd van het seizoen op het programma. Op zondag 25 november en tijdens het Nederlands kampioenschap op 1 januari is de ploeg van Veen en Klompmaker te bewonderen op het ijs van Kardinge in Groningen.