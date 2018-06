Nederlands basketbalteam in MartiniPlaza; twee WK-kwalificatie duels op het programma

De Orange Lions spelen op donderdag 28 juni en zondag 1 juli twee kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap in MartiniPlaza. Het is voor het eerst sinds 2014 dat Oranje weer in Groningen te bewonderen is. In augustus dat jaar was Israël met 66-57 te sterk. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren speelt nu tegen respectievelijk Roemenië en Italië.

Het worden twee cruciale wedstrijden voor Oranje. Naast Roemenië en Italië zit Kroatië ook in Poule D. De kwalificatie is inmiddels vier speelrondes onderweg. De Italianen staan bovenaan met acht punten. Roemenië heeft er zes en Oranje heeft net als de Kroaten vijf punten verzameld. De beste drie plaatsen zich voor de volgende kwalificatieronde.



Het Nederlands team treft derhalve de twee beste teams tot nu toe. Kroatië speelt twee keer uit de komende dagen. Het is aan Oranje om gebruik te maken van het thuisvoordeel. In november vorig jaar werd in Roemenië met 75-68 verloren en in februari dit jaar was Italië met 80-62 te sterk. Donderdagavond is de tip-off om 20.00 uur. Zondag is de aanvang in MartiniPlaza om 18.00 uur.