Mollema verliest tijd, maar heeft wel het geel in de ploeg

Teuns versloeg Giulio Ciccone, ploeggenoot van Mollema bij Trek Segafredo. Toen de balans werd opgemaakt bleek dat Ciccone zes seconden overgehouden had om Julian Alaphillipe uit het geel te rijden. De Italiaan Ciccone won in de Ronde van Italië de bergtrui en gaf er donderdag blijk van nog altijd over goede benen te beschikken. Mollema zijn belangrijkste taak was om kopman Richie Porte goed af te leveren in de finale en dat lukte prima. Porte werd elfde en verloor negen seconden op Geraint Thomas de beste van de klassementsrijders.

'Ik voelde me goed en kon er lang bij blijven. Op iets meer dan 1 kilometer van de streep moest ik lossen en ging ik mijn eigen tempo rijden. Ik wist dat het steilste deel nog moest komen op het gravel. Daar kon ik nog een paar man oprapen. Mijn benen voelden goed.' De Groninger staat in het klassement nu 22e op 2.22 minuten van het geel. 'Ik sta er nog redelijk voor, maar mijn eigen klassement is niet de eerste prioriteit. Zeker nu niet met de gele trui in de ploeg. Er komen in het weekend twee lastige overgangsritten aan, maar we gaan proberen om het geel zo lang mogelijk vast te houden.'