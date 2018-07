Mollema en Slagter op weg naar Frankrijk; zaterdag start Tour de France

Mollema laat vanuit Monaco weten er klaar voor te zijn. ' Ik heb alle trainingen kunnen doen die op het programma stonden. Ben niet ziek geweest en heb de afgelopen weken nog een prima hoogtestage gehad in Sankt Moritz.' Daar verbleef de Groninger met een aantal ploeggenoten. Kijkend naar de eerste week vreest Mollema vooral de etappe naar Roubaix op zondag 15 juli. ' Die rit heb ik verkend en daar zitten echt hele slechte stroken in. Stukken die ook in Parijs-Roubaix zelf zitten.' Binnen zijn ploeg Trek-Segafredo is de klimmer de onbetwiste kopman. Vanaf zaterdag gaat hij werken aan waar Mollema goed in is; het rijden van een goed klassement. Op jacht naar de verbetering van zijn beste klassering ooit, de zesde plaats in 2013.



Slagter gaat als vrijbuiter mee met zijn ploeg Dimension Data. Een formatie zonder absolute kopman. De inzet is het boeken van etappezeges. De in Slochteren geboren coureur heeft bewezen in heuvelachtig terrein goed uit de voeten te kunnen, maar in het hooggebergte wordt het vaak te lastig. Dat neemt niet weg dat er zeker kansen zijn voor de 1.69 meter kleine renner, die overigens in augustus gaat trouwen. De 25e plaats in het klassement van de Ronde van Zwitserland is mede bepalend geweest voor de Tour-selectie van Slagter, die gedurende het huidige seizoen nog geen blijk gaf van grote vorm. Maar wie weet gaat het de komende drie weken gebeuren. Het eerste startschot klinkt zaterdag om 11.10 uur op het Franse eilandje Noirmoutier-en-I'lle.