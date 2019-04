Voorzichtige start Bauke Mollema in het Baskenland

In zijn voorbereidingen op de Ronde van Italië is wielrenner Bauke Mollema deze week neergestreken in Noord-Spanje. Daar begon maandag de Ronde van het Baskenland. Mollema komt net terug van een hoogtestage in de Sierra Nevada en ging in één keer door naar deze etappekoers. Het begon met een tijdrit van ruim elf kilometer, waarin Mollema een matig begin kende. De klimmer werd 78e.

Hij verloor bijna anderhalve minuut op de Duitse winnaar Maximilian Schachmann. De intentie van Mollema is om de komende week een goed klassement neer te zetten. Om dat te bereiken moet hij eerst de nodige tijd goed zien te maken. Dat is zeker niet onmogelijk, omdat er in de resterende vijf etappes dagelijks veel geklommen moet worden met ook een aantal aankomsten bergop. Aan de andere kant zal het weer even wennen zijn om te koersen. Op 9 maart kwam de 32-jarige Mollema voor het laatst in actie. Toen reed hij de Strade Bianchi in Italië.



Na de Ronde van het Baskenland rijdt Mollema nog de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Daarna duurt het nog een paar weken voordat op zaterdag 11 mei de Giro d' Italia begint met een individuele tijdrit in Bologna. Tom-Jelte Slagter rijdt ook in het Baskenland. Slagter noteerde een 82e plaats in de race tegen de klok.