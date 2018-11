Martini Sparks vallen tegen in eerste thuiswedstrijd; 85-41 verlies tegen Den Helder

Alles was er klaar voor. Beachflags wapperden, sponsoren waren uitgenodigd en het scorebord functioneerde om de eerste thuiswedstrijd in de eredivisie van het vrouwenbasketbal ooit in Haren luister bij te zetten. De dames van Martini Sparks gaven echter niet thuis en verloren kansloos van Dozy Den Helder met 85-41. Geen seconde wekte de thuisploeg de indruk om kans te maken om meer dan verlies. Na vijf wedstrijden staat Sparks puntloos laatste.

Het werd zelfs de grootste nederlaag van het seizoen voor de ploeg van coach Joyce Siderius-Bolman en dat was een bittere pil. Het gekke is ook dat Martini Sparks na het kleine verlies in de eerste wedstrijd van het seizoen, 68-65 tegen Binnenland, steeds slechter lijkt te gaan spelen. De nederlagen worden steeds groter met het eerste thuisduel als voorlopige dieptepunt. De gasten waren op alle fronten beter en het duurde tot halverwege het eerste kwart dat er geklapt kon worden door de bijna tweehonderd aanwezige fans voor de eerste score van de thuisploeg.

Aanvoerster Asa Kantebeen deed dat en tekende voor 2-12. Het bleek de opmaat naar de rest van de wedstrijd. Spaarzame scores van de thuisploeg en de gasten konden feitelijk doen wat ze wilden. Ze hadden meer lengte, waren fysiek sterker en technisch vaardiger. Deze optelsom zorgde voor een eenzijdig spelbeeld. Na een 44-15 achterstand bij rust probeerde Martini Sparks het wel om het na de thee beter te doen. Ze kwamen via driepunters terug tot 23-46.



De opleving was van hele korte duur. Het verschil werd groter en groter en na het laatste fluitsignaal stond de grootste nadelige marge op het fonkelnieuwe scorebord; 41-85. Jay-Elisa Burgos was topscorer met 13 punten.