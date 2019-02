Marcel Groninger aan de slag als assistent-trainer bij Jong Oranje

Trainer Marcel Groninger heeft een nieuwe functie bij Jong Oranje. Groninger was tot vorige zomer een aantal jaren assistent-trainer bij FC Groningen. Zijn aflopende verbintenis werd niet verlengd. De 48-jarige Groninger wordt herenigd met Erwin van de Looi. Van de Looi is coach van Jong Oranje.

Groninger tekent een contract dat per direct ingaat en loopt tot en met december 2020. Bij plaatsing voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië wordt dit contract verlengd tot en met de zomer van 2021. Groninger is oud-speler van onder meer FC Groningen en Achilles 1894. Als hoofdtrainer was hij actief bij onder andere Be Quick 1887 en HHC Hardenberg. Van 2013 tot 2018 was Groninger assistent-trainer bij FC Groningen. Samen met hoofdtrainer Van de Looi en keeperstrainer Sierd van der Berg vormt Marcel Groninger de technische staf van Jong Oranje, dat zich gaat richten op kwalificatie voor het EK onder 21 in 2021.

Marcel Groninger is opgetogen dat hij weer aan de slag kan. 'Dit is voor mij een heel mooie stap in mijn trainerscarrière en ik heb er erg veel zin in. Bij FC Groningen heb ik al eerder drie jaar samengewerkt met Erwin, we weten dus wat we aan elkaar hebben. Tijdens onze FC Groningen-periode wonnen we de KNVB Beker en plaatsten we ons voor Europees voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat wij, samen met de rest van de staf en het team, de aankomende periode ook bij Jong Oranje iets moois kunnen neerzetten.'

Het team van trainer Van de Looi komt op maandag 18 maart voor het eerst in 2019 bij elkaar voor een trainingskamp in Zuid-Spanje. In het Spaanse Pinatar speelt Jong Oranje vriendschappelijke interlands tegen de Verenigde Staten (zondag 24 maart) en Egypte (dinsdag 26 maart). Groninger sluit tijdens dit trainingskamp voor het eerst aan bij het team.