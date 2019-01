Marcel Bosker toch naar WK afstanden in Inzell

Door het afzeggen van Patrick Roest is de weg voor Marcel Bosker uit Groningen vrijgekomen om deel te nemen aan het WK afstanden in het Duitse Inzell, dat van 7 tot en met 10 februari aanstaande verreden worden. Bosker was reserve voor de ploegenachtervolging, maar hij weet door het afzeggen van Roest sinds dinsdag dat de allrounder sowieso mee gaat doen.

Het is een opsteker voor Bosker, die afgelopen weekend tijdens het NK allround onttroond werd als nationaal kampioen. De 36-jarige nestor Douwe de Vries was in de vorm van zijn leven en ging er met het goud vandoor. Daardoor ging een startplek voor het WK allround later dit jaar in Calgary ook aan zijn neus voorbij. Alleen de winnaar mocht mee naar het WK, omdat Sven Kramer en Patrick Roest in een eerder stadium al aangewezen waren.



Bokser was reserve voor de ploegenachtervolging en schuift nu een plekje door. Zo maakte bondscoach Jan Coopmans dinsdag bekend. Voor het onderdeel Mass Start is de 22-jarige Bosker reserve.