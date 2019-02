Lycurgus wil reguliere competitie als eerste eindigen

Komende zaterdagavond moeten de volleyballers van Abiant Lycurgus de eerste plaats in de reguliere competitie definitief vaststellen. In de laatste speelronde gaat de landskampioen in Barneveld op bezoek bij Advisie SSS. Bij winst is Lycurgus sowieso eerste en gaat het met de meeste bonuspunten naar de kampioenspoule.

Vorige week zondag had de ploeg van coach Arjan Taaij de eerste plaats normaal gesproken veilig moeten stellen, maar de landskampioen speelde in Koog aan de Zaan één van de slechtste wedstrijden van het seizoen tegen nummer zeven Zaanstad. Er werd kansloos met 3-1 verloren. Behalve dat het blamerend was had het geen gevolgen voor de stand op de ranglijst. Lycurgus bleef eerste met twee punten voorsprong op Achterhoek Orion en Sliedrecht Sport.



SSS weet al dat het zich mag opmaken voor een vervolg in de degradatiepoule, waardoor normaal gesproken dit slotduel geen probleem op mag leveren. Maar dat dachten de volleyballiefhebbers vorig weekend ook. De spelers zullen zich ongetwijfeld willen revancheren voor hun ondermaatse prestatie van een week geleden. Komt bij dat Orion thuis tegen subtopper Draisma Dynamo speelt en Sliedrecht mag op bezoek bij nummer vier Talentteam Papendal.



Voor beide concurrenten geen gemakkelijke wedstrijden op voorhand. Als Lycurgus erin slaagt om eerste te blijven dan neemt het vijf bonuspunten mee naar de kampioenspoule. In totaal spelen zes ploegen een volledige competitie, waarna de beste twee gaan strijden om de landstitel. De ploeg die als zesde meegaat begint met nul punten. De kampioenspoule begint in het weekend van 23 februari. Volgende week zondag speelt Lycurgus in Zwolle eerst nog de bekerfinale tegen Dynamo.