Lycurgus voorkomt ternauwernood puntverlies

SAMEN. Lycurgus heeft dinsdagavond met 3-1 van nummer vijf RECO ZVH gewonnen. De setstanden waren 26-24, 25-27, 21-25 en 17-25. In de tweede set dreigde bij een 20-15 achterstand puntverlies, maar vanaf dat moment begon het te draaien. Lycurgus blijft tweede in de Eredivisie en speelt zaterdag in eigen huis de topper tegen Active Living Orion uit Doetinchem.

Mitch Perinar, Collin Mahan, Erik van der Schaaf, Sander Scheper, Hossein Ghanbari, Daan Nijeboer, Steven Ottevanger en Sam Gortzak begonnen aan het midweekse avontuur. In de tweede set dreigde bij een 20-15 achterstand puntverlies. Met het inbrengen van Geoffrey van Gent, Bennie Tuinstra en Stijn Held werden de punten rijkelijker binnen geslagen.



Coach Arjan Taaij over de wissels. 'Het sorteerde niet direct effect, maar na 20-15 hebben we gewoon goed volleybal gespeeld. We maakten veel minder fouten en met overtuiging en karakter de wedstrijd in onze richting kunnen draaien. Bennie was heel goed vandaag. Hij was passend goed, servedruk en een hoog rendement.'

De rug werd gerecht en het werd 22-22. De thuisploeg kreeg op 25-24 nog een setpoint, maar drie punten op rij bracht de set met 27-25 bij Lycurgus. Het was Mahan die met een ace een einde aan de set maakte. Toch bleef de thuisploeg een lastige klant om definitief af te schudden. Toen Tuinstra het setpoint van de derde set benutte klaarde de lucht al behoorlijk, maar het duurde tot 17-19 in de vierde set voordat ZVH definitief capituleerde en kon de volle buit bijgeschreven worden.