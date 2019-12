Lycurgus vierde tijdens internationaal toernooi in België

Tijdens de eerste en sterk bezette International Volley Trophy in Roeselare is SAMEN. Lycurgus vierde geworden. In België verloor de bluearmy in de strijd om de derde plaats van Caruur Volley Gent met 3-2 na een 2-0 voorsprong in sets. In de vijfde set werden drie matchpoints niet benut. De Belgen wonnen de beslissende set met 19-17.

De overige setstanden waren 25-19, 25-22, 23-25 en 22-25. Coach Arjan Taaij over de nederlaag. ‘Het was een uitputtingsslag na een lang toernooi. We kregen gaandeweg minder grip op de wedstrijd. We hadden moeten winnen, maar op enkele punten aan het einde van een paar sets net niet overtuigend genoeg.’

Lycurgus bereikte de strijd om de derde plaats door zaterdag de kwartfinale met 2-0 te winnen van een verzwakt Draisma Dynamo. De setstanden tegen Dynamo waren 26-24 en 25-14. Door deze zege mocht later op de avond geprobeerd worden om in de halve finale thuisfavoriet Knack Volley Roeselare te verrassen, maar dat lukte niet. Getuige de setstanden 20-25, 14-25 en 20-25.



Vanaf nu ligt de focus op de hervatting van de competitie op vrijdagavond 10 januari. Dan staat in MartiniPlaza de topper tegen koploper Draisma Dynamo op het programma.



De eindstand: