Lycurgus via 3-0 zege naar bekerfinale

SAMEN. Lycurgus heeft zich woensdagavond geplaatst voor de bekerfinale. In het Alfa-college Sportcentrum werd RECO ZVH uit Zevenhuizen met 3-0 (25-14, 25-19 en 25-20) verslagen. Het is voor de vijfde keer in de historie van de club dat Lycurgus zich plaatst voor de bekerfinale. Op zondag 16 februari is Draisma Dynamo in de Maaspoort in Den Bosch de tegenstander.

In een mogelijk door het vroege aanvangstijdstip, 19.00 uur, met 200 supporters, matig gevulde hal speelde de thuisploeg in de eerste anderhalve set uitstekend volleybal. Er werden amper fouten gemaakt en de scherpte en energie waren volop aanwezig. ZVH kon in de eerste set tot 12-10 in de buurt blijven, waarna een versnelling hoger geschakeld werd door de thuisploeg.



In de tweede set timmerde de thuisploeg aanvankelijk door en stond in no-time weer op een grote voorsprong. Een snelle bal door het midden van Borst bracht de stand op 18-9. Vanaf dat moment kwam de klad er een klein beetje in. De slotfase van deze set was mogelijk al de voorbode voor het vervolg in het derde deel. Die set was tot de bigpoints ronduit slecht te noemen. De scherpte was totaal verdwenen en tot 16-16 keek Lycurgus voortdurend tegen een achterstand aan.



Een score van Mitch Perinar betekende 16-16. Een blok van Stijn Held en een ace van Erik van der Schaaf brachten de marge op twee; 20-18. Dat bleek voldoende om deze halve finale in drie sets over de streep te trekken.