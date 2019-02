Lycurgus verstevigt koppositie na eenvoudige zege op Talentteam

Abiant Lycurgus had in een inhaalwedstrijd geen enkel probleem met runner-up Talentteam Papendal. Het werd een eenvoudige 3-0 overwinning voor de koploper van de Eredivisie via de setstanden 25-20, 25-18 en 25-22. Abiant Lycurgus heeft als koploper nu drie punten voorsprong op Achterhoek Orion met nog twee speelrondes in de reguliere competitie te gaan.

De selectie van coach Arjan Taaij had zich blijkbaar voorgenomen om snel klaar te zijn, want van meet af aan spatte de scherpte en gretigheid eraf. De talenten hadden dit seizoen de uitwedstrijden bij Draisma Dynamo en Achterhoek Orion gewonnen, waardoor op voorhand het nodige verwacht mocht worden van de gasten, maar dat gebeurde niet. De thuisploeg kon zich in de eerste set naar hartenlust uitleven. Het verweer van de talenten was minimaal en bij Lycurgus waren alle facetten van het spel prima op orde. Nadat via Van Gestel het eerste setpoint verloren ging was het bij de tweede gelegenheid via Van de Kamp wel raak.

Gedurende set twee en drie had de thuisploeg steeds het overwicht en was sprake van controle over de wedstrijd. Blokkerend was het zeker dik in orde met diverse killblocks en ander verdedigend werk . In het tweede bedrijf ging het tot 10-10 gelijk op. Daarna ging het snel. Via een paar fraaie middenaanvallen met Dennis Borst als scorende man zette Auke van de Kamp zeven setpoints op het bord. Een servefout van het talent Martijn Brilhuis bekende winst in de tweede set met 25-18.

In de laatste set bleef bleven beide ploegen iets meer aan elkaar plakken, maar was Lycurgus in de slotfase scherp genoeg om het in 3-0 af te maken. Met nog twee wedstrijden in de reguliere competitie te gaan lijkt de koppositie de landskampioen niet meer te kunnen ontgaan. Lycurgus speelt nog uit tegen respectievelijk Zaanstad en Advisie SSS uit Barneveld. Twee laagvliegers in de competitie. De nummer één van de competitie neemt van de zes deelnemers aan de kampioenspoule het maximale aantal van vijf bonuspunten mee.