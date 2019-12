Lycurgus overwintert in Europa na overtuigende zege

In een sfeervol MartiniPlaza heeft SAMEN. Lycurgus zich donderdagavond geplaatst voor de laatste zestien in de strijd om de Europese Challenge Cup. Na de 3-1 winst vorige week in Hongarije werd Fino Kaposvar voor 1200 toeschouwers met 3-0 verslagen via 25-20, 25-19 en 25-22. Eind januari 2020 is het Franse Montpellier Castelnau UC de volgende tegenstander.

Het winnen van twee sets was voldoende om de klus te klaren. Dat gebeurde aan het einde van de tweede set. Het duel verliep veel soepeler dan vooraf ingeschat werd. SAMEN. Lycurgus maakte weinig fouten en had het duel aanvallend sowieso snel onder controle en vanaf halverwege de eerste set ging de blokkering volop meedoen. Vooral Hossein Ghanbari eiste op dat punt een hoofdrol op.



Dit in combinatie met het maken van weinig eigen fouten verklaarde de tamelijk eenvoudige zege. In de beslissende tweede set was de start scherp en feitelijk beslissend. 8-3 en 14-9 waren geruststellende tussenstanden. Een geslaagde pipe van Tuinsta zorgde al voor 22-17. Een paar punten verder zette Perinar vijf setpoints op het scorebord. De net ingevallen spelverdeler Sam Gortzak was na een adembenemende rally aan het net het meest doortastend. Hij veegde de val via het Hongaarse blok uit; 25-19.



De beslissing in de wedstrijd. De tweede noodzakelijke set was binnen en plaatsing voor de laatste zestien in de Challenge Cup een feit. Reden voor een vreugdedansje. Al met al een overtuigende 3-0 zege en een vervolg van de Europese missie. En bovenal voor de zeventiende keer een prettige volleybalsfeer in MartiniPlaza.