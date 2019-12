Lycurgus oefent tegen Europese topploegen

De deelnemende ploegen naast Lycurgus zijn:

- Knack Volley Roeselare; 11 keer landskampioen en 12 keer bekerwinnaar. De huidige nummer drie in de competitie, de EuroMillions League, is Europees nog actief in de poulefase van de Champions League.

- Tours Volley Bal; de Fransen wonnen in 2017 de CEV Cup, zijn 8-voudig landskampioen en wonnen 10 keer de Coupe de France. Momenteel tweede in de competitie en nog actief in de poulefase van de Champions League.

- Caruur Volley Gent; momenteel zesde in de Belgische EuroMillions League.

- ACH Volley Ljubljana; De topclub van Slovenië. 16 keer landskampioen en 11 keer de beker gewonnen.

- Draisma Dynamo; De huidige koploper in de Nederlandse Eredivisie werd 12 keer landskampioen en mocht 10 keer de volleybalbeker in de prijzenkast zetten.



Lycurgus is ingedeeld bij de topploegen Knack Volley Roeselare en Tours Volley Bal. Op vrijdag de 27e staat om 17.00 uur de confrontatie tegen de Belgen op het programma. Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten met het duel tegen Tours. De Fransen staan in de competitie één plek boven de volgende Europese tegenstander van Lycurgus Montpellier Castelnau UC. Hoe het vervolgens verder gaat qua wedstrijdprogrammering is afhankelijk van de resultaten op de eerste dag. De finale begint in ieder geval zondagavond om 20.30 uur