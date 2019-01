Lycurgus met overtuiging naar bekerfinale

Via een eenvoudige 3-0 zege in Kampen heeft Abiant Lycurgus zich donderdagavond voor de vierde keer in vijf jaar tijd geplaatst voor de bekerfinale. Via de setstanden 16-25, 21-25 en 18-25 kreeg Reflex geen schijn van kans. In de finale is Draisma Dynamo uit Apeldoorn op zondagmiddag 17 februari in Zwolle de tegenstander.

De nummer twee van de Topdivisie hoopte de landskampioen een heet avondje te bezorgen. In de kwartfinale hadden ze Coniche Topvolleybal Zwolle met 3-1 op de knieën gekregen, maar zover kwam het deze keer bij lange na niet. Abiant Lycurgus begon scherp en stond snel met 8-3 voor. Daarmee was de toon voor de wedstrijd al gezet. De thuisploeg niet het gevoel geven dat er in hun kleine knusse hal met een laag plafond iets te halen viel. De even ingevallen Geoffrey van Gent jakkerde de eerste set op het tweede setpoint binnen.

Alleen in de tweede set bleef het dichtbij elkaar en moest zelfs een 20-18 achterstand weggewerkt worden, maar vanaf 21-21 waren vier punten op rij voldoende om ook de tweede set binnen te slepen. Via een servefout, een blok van Niels de Vries een ace van Borst en een uitgeslagen aanval was het klaar. Waarbij opgemerkt moet worden dat Lycurgus bij de laatste bal geluk had, omdat de scheids- en lijnrechter een touché over het hoofd zagen.

In de derde set werd het verschil na 9-9 gemaakt. Aanvoerder Kooistra was in die fase bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor het verschil. Toen de kruitdampen enigszins opgetrokken waren was het 17-11 en speelde de ploeg van coach Arjan Taaij gewonnen spel. Bij 18-13 mocht Kooistra naar de kant en verving Van Gent hem. Zijn eerste actie was een ace en daarmee noteerde hij een lekkere binnenkomer in die fase. Van Gestel zette bij 24-17 zeven matchpoints op het fraaie scorebord van Reflex. Bij de tweede was het raak. Dennis Borst had de eer om aan het net het winnende punt tegen de grond te drukken. De finale is op zondag 17 februari tegenstander Dynamo versloeg in de andere halve finale Sliedrecht Sport met 3-1.