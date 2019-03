Lycurgus doet hele goede zaken richting finale

Voor 1.300 toeschouwers versloeg Lycurgus concurrent Draisma Dynamo in MartiniPlaza met 3-0. Via de setstanden 25-11, 25-23 en 25-22. De ploeg uit Apeldoorn was koploper. Lycurgus moest winnen om de kansen in eigen hand te houden en dat lukte. Wat ook slaagde was een diner voorafgaande aan de wedstrijd. De spelers hadden de afgelopen weken zogeheten 'bedriefspakketten' aan de man gebracht. Geïnteresseerden konden voor vijfhonderd euro een tafel kopen waaraan zes mensen mochten plaatsnemen om mee te eten. Zo'n tweehonderd gasten schoven aan en aansluitend kregen ze ook nog een geweldige pot volleybal voorgeschoteld.



Vooral de eerste set was er eentje om in te lijsten. De tik die de ploeg van coach Arjan Taaij daarmee uitdeelde dreunde de rest van de wedstrijd mogelijk nog na. Set één eindigde in maar liefst 25-11 voor de thuisploeg. Een gigantisch groot verschil tegen een in potentie gelijkwaardige tegenstander. Bij Dynamo lukte niks en de focus was bij de spelers van Lycurgus zo sterk dat alles slaagde. Daardoor kwam er veel sfeer in Plaza. In de tweede en derde set bleef de thuisploeg de bovenliggende partij al was het krachtsverschil beduidend minder groot. Dynamo slaagde er niet in om de motor aan de praat te krijgen.



Daardoor kon Lycurgus zich iets minder scherpte permitteren. Op de juiste momenten werden de punten gemaakt en met name Wytze Kooistra, Niels de Vries en Auke van de Kamp konden terugkijken op een ijzersterke wedstrijd. Zo stonden de fans na ruim een uur weer buiten en was spanning in deze topper nooit echt sprake. Als de twee resterende wedstrijden in de kampioenspoule uit tegen Zaanstad en thuis tegen SV Land Taurus gewonnen worden dan is de play-off finale voor het vierde jaar op rij een feit. En zijn de financiële problemen voorlopig naar de achtergrond geblazen.