Lycurgus derde tijdens toernooi in Zwitserland

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn zaterdag derde geworden tijdens een vriendschappelijk toernooi in Genève. In de kleine finale van de strijd om de zogeheten Coupe Fred Fellay werd het organiserende Chênois Genève Volleyball met 2-0 verslagen via de setstanden 25-11 en 25-15.

Om de finale te halen moest zaterdagmiddag duel tegen SKV Montana Volley Snack gewonnen worden. Het kwam tegen de Bulgaarse nummer twee van vorig jaar en de huidige nummer vijf in de Superliga aan op de derde set. Daarin trok Montana met 25-15 aan het langste eind. De andere setstanden waren 21-25 en 25-17. De andere tegenstander was het Franse Montpellier.

Ondanks het niet halen van de finale keek De Wit met een goed gevoel terug. 'Het is belangrijk dat we alle opties die we in huis hebben, hebben kunnen oefenen. Alle dertien beschikbare spelers hebben hun speeltijd gekregen en hier kunnen we verder mee naar de tweede helft van het seizoen.' Vanuit het collectief wilde De Wit wel een paar spelers eruit lichten. Erik van der Schaaf deed het prima als libero en ook spelverdeler Sam Gortzak en diagonaal Geoffrey van Gent waren goed. Het is prettig om te constateren dat de concurrentie groot is.'

Het toernooi werd gewonnen door Montana. De Bulgaren versloegen Montpellier in de finale met 2-1. Na twee vrije dagen rondom de jaarwisseling gaat vanaf 2 januari de focus vol op de kwartfinale van de beker. Zaterdag 5 januari om 17.30 uur in het Alfa-college Sportcentrum tegen Achterhoek Orion.